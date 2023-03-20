الزني يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للإسكان تفعيل برنامج تنمية الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا الدكتور سمير عانوتي تفعيل برنامج شبكة الأمم المتحدة لتنمية الشباب للعام 2023، والعمل المشترك في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 - 2025 بما يخدم مصلحة الشباب الليبي.

جاء ذلك في لقاء أمس الأحد في ديوان وزارة الشباب بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير رندة غريب، ومدير مكتب التعاون الدولي، حسب بيان وزارة الشباب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تناول اللقاء التحضير لمشاركة وزارة الشباب بأعمال منتدى الشباب الوزاري رفيع المستوى بالأمم المتحدة، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنظمة الأممية خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل المقبل بمدينة نيويورك.