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ساباديل: الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم المشاريع التنموية بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 06:40 مساء
ساباديل: الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم المشاريع التنموية بليبيا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، الإثنين 22 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
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أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، استمرار مشاركة الاتحاد في دعم عدد من المشاريع التنموية في ليبيا، وتقديم المساعدة الفنية لعددٍ من القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين، عقب الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

الخطوة الأولى لتعزيز الملكية الوطنية
ونقل بيان للمجلس الرئاسي عن السفير تقديره لاستضافة ورعاية لقاء مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الذي عقد اليوم، والذي اعتبرها سفير الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى لتعزيز الملكية الوطنية، مؤكدًا أهمية رعاية المجلس الرئاسي لهذه المسارات لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد.

- التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان
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بدوره، أكد المنفي أهمية دور بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية وتقديم المعونة الفنية ومساهمتها في دعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا أن المجلس يمارس دوره المُناط به فيما يتعلق بتحقيق الملكية الوطنية لهذه المسارات وضمان استضافة كل الفاعليات المتعلقة بها على كامل التراب الليبي، منوهًا بأهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مشروع المصالحة الوطنية على مبدأ الشراكة.

وأعلن المجلس الرئاسي في وقت سباق اليوم، عن «التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان»، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ورؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، الإثنين 22 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، الإثنين 22 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
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