التومي يبحث تنفيذ مشروعات جديدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروعات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتقييم المشروعات القائمة، بحسب بيان للوزارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء مع مدير برنامج الحوكمة ببعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وينستون كوليو، ورئيس الفريق الفني لمشروع الاتحاد الأوروبي «مساندة من أجل ليبيا» ليلي حبش، ومستشار بناء القدرات في مشروع مساندة خالد زيدان.

- التومي يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي مشاريع الحكم المحلي خلال 2023

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات، وعلى رأسها مشروعات الاتحاد الأوروبي مع وزارة الحكم المحلي، والفرص المتاحة، وإمكانية التعاون لتنفيذ المشروعات مشتركة، بالإضافة إلى استعراض آخر النتائج لمشروع «مساندة» الممول من الاتحاد الأوروبي، والموقف التنفيذ للمشروع، وإمكانية تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني للوزارة.

جانب من لقاء وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 14 مارس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)