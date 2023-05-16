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إجراء المعايرة القانونية لعدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمطار الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 08:47 مساء
إجراء المعايرة القانونية لعدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمطار الزنتان
الفريق الفني المكلف بإجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، إجراء المعايرة القانونية على عدادات السيارات الخاصة بتزويد وقود الطائرات بالمستودع التابع لمطار مدينة الزنتان.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عملية إجراء المعايرة القانونية على عدادات السيارات الخاصة بتزويد وقود الطائرات نفذها الفريق الفني المكلف من إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة.

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وأضافت الوزارة أن رئيس قسم المعايرة بالوزارة عمران الهيالي ألقى محاضرة توعوية حول أهمية معايرة عدادات تزويد وقود الطائرات والالتزام بمراحل تنفيذها واشتراطات السلامة والتي استهدفت العاملين بمستودع تزويد وقود الطائرات.

عودة العمل بمطار الزنتان
واستقبل مطار الزنتان الواقع غرب ليبيا أول رحلة بعد انتهاء أعمال صيانته التي انطلقت منتصف العام الماضي، في 8 فبراير الماضي، والتي كانت لطائرة تابعة لشركة طيران النفط قادمة من حقل الحمادة النفطي.

وفي 11 يناير الماضي، أعلن المجلس البلدي الزنتان الموافقة على عودة مطار المدينة للعمل، واستقبال الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفه لفترة طويلة.

إجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
إجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الفريق الفني المكلف بإجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الفريق الفني المكلف بإجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الفريق الفني المكلف بإجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الفريق الفني المكلف بإجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الفريق الفني المكلف بإجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
الفريق الفني المكلف بإجراء المعايرة القانونية على عدادات سيارات تزويد وقود الطائرات بمستودع مطار الزنتان. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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