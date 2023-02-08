مطار الزنتان يستقبل أول رحلة بعد صيانته

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مطار الزنتان أول رحلة بعد انتهاء أعمال صيانته التي انطلقت منتصف العام الماضي.

وهبطت في المطار، اليوم الأربعاء، طائرة تابعة لشركة طيران النفط قادمة من حقل الحمادة، حسب ما جاء على صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا بموقع «فيسبوك».

عودة العمل بالمطار

وفي 11 يناير الماضي، أعلن المجلس البلدي الزنتان الموافقة على عودة مطار المدينة للعمل، واستقبال الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفه لفترة طويلة.

- بلدية الزنتان تعلن عودة مطار المدينة للعمل

وقدمت صفحة البلدية على «فيسبوك» الشكر إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الغربية الذي تولى إعادة تجهيزه، مع الشركة المنفذة التي أنجزت العمل في وقت صعب ووجيز حسب المواصفات المطلوبة.