شاهد في «تغطية خاصة»: إقالة باشاغا.. عدم كفاءة أم صفقة سياسية؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت حلقة اليوم الإثنين من برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (WTV)، الضوء على محاولات مجلس النواب إقالة رئيس الحكومة المكلفة من قبله فتحي باشاغا، وتداعيات هذه الخطوة في حال إقرارها.

العرفي: توجه داخل مجلس النواب لتشكيل حكومة مصغرة

وتحدث عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن تفاجئهم بجلسة للمجلس على جدول أعمالها إقالة باشاغا من منصبه، لافتًا إلى أن الأخير «لا يمتلك أي أذرع» لتنفيذ مهامه، منوها في الوقت نفسه إلى أن ثمة توجه داخل مجلس النواب لتشكيل حكومة مصغرة مناطة بمهام معينة للوصول إلى الانتخابات.

أمَّا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إلياس الباروني، فرأى أن مجلس النواب أخطأ بسحب الثقة من حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، باعتبار أن الأخير لا يملك السيطرة على كامل المناطق في ليبيا، معتبرًا أن الحديث عن إخفاق حكومة باشاغا طبيعي لكونه لا يملك الإمكانيات.

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أوحيدة: باشاغا تصرف بـ«مزاجية» في الميزانية

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن باشاغا لم يستطع استلام السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين، لافتا إلى أن باشاغا تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ«مزاجية» و«صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئًا، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء»، وسط شكاوى كثير من الوزراء.

وتابع: «نرحب بحكومة وحدة وطنية حقيقية تأتي غدًا»، لكنه استدرك: «نعرف أن الدبيبة باق بفرض سياسية الأمر الواقع، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة بمثابة حلم إبليس في الجنة»، على حد وصفه.

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