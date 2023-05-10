  • Alwasat News
Atwasat

مصدر بمؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: فك الرهن رسميًا عن الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 12:00 صباحا
مصدر بمؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: فك الرهن رسميًا عن الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى
شعار الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية «لايكو». (الإنترنت)
alwasat radio

أكد مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمارات لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، رفع اليد رسميًا وفك الرهن عن الأصول الليبية التابعة لشركة الاستثمارات الأفريقية «لايكو» في جمهورية أفريقيا الوسطى، وجرى تسوية الأمر ونقل الرهنية للدولة الليبية.

وتعود القضية إلى نهاية يناير الماضي، عندما أشارت شركة «لايكو» إلى قرار صادر في أفريقيا الوسطى بمصادرة أصول الدولة الليبية، متهمة وقتها موظفًا معارًا بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلاً مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.

- «لايكو» ترد على إعلان مصادرة أصول ليبيا في أفريقيا الوسطى
- أرحومة: مصادرة ممتلكات «لايكو» مخالف للاتفاقية بين ليبيا وأفريقيا الوسطى
- اللافي يبحث مع رئيس أفريقيا الوسطى ملف حماية الاستثمارات الليبية
- «تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى
وتقول الشركة إنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.

آنذاك، نقلت «بوابة الوسط» عن المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، قوله إن «لايكو» اتخذت عديد الإجراءات لحماية استثمارات ليبيا في أفريقيا، من بينها تقدمها في العام 2019 بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد المدير السابق، ما أدى إلى استصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية «الإنتربول».

وأشار تمسك شركة «لايكو» بحماية أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى، من خلال العمل على إعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، على غرار الإجراءات التي جرى بموجبها استرجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، غينيا كوناكري، غامبيا، السنغال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يثني على دور السفير الإيطالي خلال وجوده في ليبيا
المنفي يثني على دور السفير الإيطالي خلال وجوده في ليبيا
شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
تقرير: الجزائر تشرك مصر وليبيا في الملف الصحراوي
تقرير: الجزائر تشرك مصر وليبيا في الملف الصحراوي
افتتاح صمام العزيزية وإمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي
افتتاح صمام العزيزية وإمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي
شاهد في «وسط الخبر»: هل تُغيّر مناورات جويلي من التوازنات السياسية؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل تُغيّر مناورات جويلي من التوازنات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
عقيلة صالح يطِّلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»
عقيلة صالح يطِّلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»...
الكبير يستعرض رؤية «المركزي» عن الصيرفة الإسلامية أمام مؤتمر «الأيوفي»
الكبير يستعرض رؤية «المركزي» عن الصيرفة الإسلامية أمام مؤتمر......
مصدر بمؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: فك الرهن رسميًا عن الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى
مصدر بمؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: فك الرهن رسميًا عن ......
شاهد في «وسط الخبر»: هل تُغيّر مناورات جويلي من التوازنات السياسية؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل تُغيّر مناورات جويلي من التوازنات ......
افتتاح صمام العزيزية وإمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز الطبيعي
افتتاح صمام العزيزية وإمداد محطة كهرباء الكريمية بالغاز ......
المزيد