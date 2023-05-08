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المنفي يبحث مع نورلاند تأمين الحدود الجنوبية وأولويات الإنفاق العام

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 08 مايو 2023, 06:56 مساء
المنفي يبحث مع نورلاند تأمين الحدود الجنوبية وأولويات الإنفاق العام
رئيس المجلس الرئاسي خلال لقاء عبر الفيديو مع المبعوث الأميركي والقائم بالأعمال لدى ليبيا، الإثنين 8 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ثلاث قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، منها تأمين الحدود الجنوبية وأولويات الإنفاق العام، وذلك بهدف الوصول إلى الانتخابات خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء، عبر تقنية زووم، لرئيس المجلس الرئاسي مع السفير نورلاند، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان، بحسب بيان للمجلس.

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وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا إلى ضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام، وتضمن استفادة كل الشعب الليبي من عوائد النفط.

والجمعة الماضية، زار نورلاند تشاد، حيث التقى رئيس السلطة الانتقالية في تشاد محمد إدريس ديبي. وقال المبعوث الأميركي في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» عقب اللقاء، «إن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا ستعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة وتضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة».

جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي عبر الفيديو مع المبعوث الأميركي والقائم بالأعمال لدى ليبيا، الإثنين 8 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من لقاء رئيس المجلس الرئاسي عبر الفيديو مع المبعوث الأميركي والقائم بالأعمال لدى ليبيا، الإثنين 8 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)
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