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المبعوث الأممي للسودان: دور حفتر «غير حاسم» في الصراع بين الجيش والدعم السريع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 02:16 مساء
المبعوث الأممي للسودان: دور حفتر «غير حاسم» في الصراع بين الجيش والدعم السريع
المبعوث الأممي الخاص لدى السودان فولكر بيرتيس وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في صورة مركبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال المبعوث الأممي الخاص لدى السودان فولكر بيرتيس، إن المشير خليفة حفتر «مؤيد لأحد الطرفين (في الصراع الدائر في السودان منذ منتصف الشهر الماضي)»، لكنه قال: «دور حفتر ليس حاسما في هذه الحرب».

وتفادى بيرتيس خلال حوار حصري مع قناة «دويتشه فيله» الألمانية الرد بوضوح على تساؤلات حول وجود مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية في منطقة الصراع، قائلا: «ليس لدي دليل ملموس على تورط مرتزقة (فاغنر) في هذه الحرب. لا يمكنني تأكيد ذلك، ولا يمكنني القول إن الأمر ليس كذلك».

وتتهم وسائل إعلام غربية قوات القيادة العامة بدعم حميدتي، في الصراع الدائر منذ 15 أبريل الماضي، وهو ما تنفيه قوات القيادة العامة.

تدريب قوات الدعم السريع السودانية
والأسبوع الماضي، قالت جريدة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، إن قوات القيادة العامة دربت قوات الدعم السريع السودانية التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» على قتال المدن خلال الفترة بين فبراير ومنتصف أبريل الماضي. ونقلت الجريدة عن مصادر إعلامية ليبية ومحللين، إن المشير خليفة حفتر «نقل معلومات استخباراتية مهمة» إلى قوات حميدتي، وعزز إمدادات الوقود إليها من ميناء بنغازي.

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والأسبوع الماضي أيضا قال موقع «أفريكا إنتيليجنس» إنه «منذ اندلاع الصراع في السودان، شوهدت قوافل من البنزين والأسلحة تتحرك باتجاه الحدود الليبية مع السودان في المنطقة التي يسيطر عليها أفراد سبل السلام، وتشير هذه التحركات إلى وجود اتصال بين الميليشيا وقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي».

لكن بيانا صادر عن المجلس البلدي الكفرة وصف هذه الأنباء بـ«الأكاذيب»، معتبرا أن «هذه التصرفات تهدف إلى زيادة التدخل الدولي في ليبيا، وانتهاك سيادتها ومصادرة قرارها».

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