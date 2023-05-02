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عميد بلدية الكفرة يشكل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع الحدودية مع السودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 12:08 صباحا
عميد بلدية الكفرة يشكل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع الحدودية مع السودان
شعار المجلس التسييري لبلدية الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر عميد بلدية الكفرة، الاثنين، تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان، ومن بينها حالات النزوح، واتخاذ الإجراءات حيال أي مستجدات طارئة.

مهام غرفة الطوارئ
وحسب القرار رقم 12 لسنة 2023، المنشور عبر صفحة البلدية على «فيسبوك»، فإنّ من مهام الغرفة وضع الاستراتيجيات لمواجهة الطوارئ ومتابعة حالات النزوح لتقديم المساعدات والخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على استقبال البلاغات وتوجيهها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى دراسة التقارير الدورية التي ترفع للجنة من الجهات المعنية بخصوص المعوقات التي تحول دون التعامل الأمثل مع حالات المخاطر والطوارئ والأزمات ووضع حلول مناسبة لها.

- تكتيف الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان ودعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البري
- عشرات الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة من بينها ليبيا

أول اجتماع للغرفة
وستعقد غرفة الطوارئ التي يرأسها عضو المجلس البلدي مسعود عبدالله، وعضوية مؤسسات أمنية وخدمية وأهلية أول اجتماعاتها غدًا الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن نحو 73 ألف شخص فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، مثل ليبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وحذّر مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، من أن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة القتال بين الفصائل العسكرية.

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