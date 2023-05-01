تكتيف الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان ودعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البري

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد الخوجة، تعليمات بشأن تكثيف عمل الدوريات الأمنية على الحدود مع السودان، وكذلك دعم التمركز الأمني بمنفذ العوينات البري جنوب شرق ليبيا بما يساهم في حفظ الأمن على الحدود الليبية - السودانية.

يأتي ذلك نظرًا للأحداث الجارية في السودان الشقيق ولما للأحداث من تطورات قد تؤثر سلبًا على الحدود ويستغله المجرمون والمهربون، وفق ما أعلنه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

نزوح من السودان باتجاه الحدود الليبية

وأمس الأحد، حذر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية من تضاعف عمليات النزوح من السودان باتجاه الحدود الليبية، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث، رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

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ونقلت وكالة «سبتونيك» الروسية عن رئيس الجهاز اللواء رافع البرغثي، القول إن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان (جنوبي ليبيا)، بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.

73 ألف شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة

وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إن نحو 73 ألف شخص فروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، مثل ليبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وحذّر مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، من أن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة القتال بين الفصائل العسكرية.

دوريات أمنية على الحدود الليبية - السودانية. (فيديو نشره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

دوريات أمنية على الحدود الليبية - السودانية. (فيديو نشره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

دوريات أمنية على الحدود الليبية - السودانية. (فيديو نشره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

دوريات أمنية على الحدود الليبية - السودانية. (فيديو نشره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

دوريات أمنية على الحدود الليبية - السودانية. (فيديو نشره جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)