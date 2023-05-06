«بلدي الكفرة»: تدخل «كتيبة سبل السلام» في صراع السودان «أكاذيب»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس البلدي الكفرة، اليوم السبت، إن كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة «تحرس الحدود وتكافح جرائم تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، وإن الحدود الجنوبية الشرقية للدولة الليبية مؤمنة بالكامل»، نافية صحة أنباء متداولة إعلاميا عن دعمها قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو في السودان.

ورد المجلس البلدي في بيان على ما تداولته «بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية والمنصات الإخبارية على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تزج باسم مدينة الكفرة وكتيبة سبل السلام في الصراع بين الأشقاء في السودان الشقيق». ووصف البيان هذه الأنباء بـ«الأكاذيب»، معتبرا أن «هذه التصرفات تهدف إلى زيادة التدخل الدولي في ليبيا، وانتهاك سيادتها ومصادرة قرارها».

لا وجود لأي مرتزقة أو جماعات مسلحة بالكفرة

ونفى المجلس البلدي الكفرة «وجود أي مرتزقة أو جماعات مسلحة في الكفرة»، مؤكدا أنه «سيتخذ كل الإجراءات القانونية حيال من يتسببون في إيذاء المدينة وتشويه تاريخها».

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كان الموقع الإلكتروني لـ«ليبيا الأحرار» قد نقل عن موقع «أفريكا إنتيليجنس»، القول إن «مجموعة سبل السلام المسلحة التي تستقر في الكفرة وتنشط في مناطق جنوب شرق ليبيا قرب الحدود الليبية مع تشاد والسودان ومصر تثير القلق بين الحكومات الغربية».

وقال «أفريكا إنتيليجنس» إنه «منذ اندلاع الصراع في السودان، شوهدت قوافل من البنزين والأسلحة تتحرك باتجاه الحدود الليبية مع السودان في المنطقة التي يسيطر عليها أفراد سبل السلام، وتشير هذه التحركات إلى وجود اتصال بين الميليشيا وقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي».