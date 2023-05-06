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السفارة الليبية بالسودان تُطلق النداء الأخير لأفراد الجالية الراغبين في المغادرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 12:00 صباحا
السفارة الليبية بالسودان تُطلق النداء الأخير لأفراد الجالية الراغبين في المغادرة
جنود منتشرون في العاصمة السودانية في الخرطوم، 15 أبريل 2023 (أ ف ب)
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أطلقت السفارة الليبية بالسودان، مساء اليوم الجمعة، النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة والذين تواصلوا أخيراً مع فريق الطوارئ.

ودعت السفارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» الراغبين في العودة، إلى ضرورة التواصل مع الأرقام المنشورة أدناه وبشكل عاجل.

- السفارة الليبية بالسودان تنجح في الاتصال بمواطنين عالقين بالخرطوم
- إجلاء 83 مواطنا ليبيا من الخرطوم إلى بورتسودان
- السفارة الليبية في السودان تنشر أرقام طوارئ لأعضاء الجالية

ونبهت السفارة الليبية بالسودان أفراد الجالية الراغبين في المغادرة إلى أن الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون يوم الأحد أو الإثنين حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف.

وتمنت السفارة السلامة لجميع أفراد الجالية الليبية في الخرطوم، مؤكدة على ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.

الأرقام التي نشرتها السفارة الليبية لأفراد الجالية في الخرطوم للتواصل مع فريق الطواري.
0900800338 - رقم محلي للمكالمات
+218 92-5254113. WhatsApp
+90 534 082 41 97 WhatsApp

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