السفارة الأميركية: نقف مع الشعب الليبي في مقاومة التدخل الخارجي واستعادة السيادة الكاملة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إنها تقف مع الشعب الليبي في جهود مقاومة التدخل الخارجي، وتدعم مساعيه من أجل استعادة السيادة الكاملة، وذلك انطلاقا من «مبادئ الولايات المتحدة المنصوص عليها في دستورها».

وأوضحت السفارة، في تغريدة على صفحتها بموقع «تويتر» اليوم الجمعة، «ينبثق التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات الشعب الليبي الديمقراطية من تجربتنا الخاصة في مقاومة التدخل الخارجي، حيث استرشدنا منذ ميلاد أمتنا بالمبادئ المنصوص عليها في مقدمة دستور الولايات المتحدة»، التي تنص على: «نحن شعب الولايات المتحدة رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية».

وتابعت: «نريد الشيء نفسه للشعب الليبي ونقف معه في دعواته لتحقيق الوحدة الوطنية، والاستعادة الكاملة للسيادة، والتنمية العادلة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على استراتيجيتنا العشرية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار».

الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع في ليبيا

وأعادت السفارة نشر رابط لاستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا، المنشورة على موقع الخارجية الأميركية في 24 مارس الماضي.

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وتستند الاستراتيجية العشرية إلى «بناء شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية، تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة».

وتؤكد المبادرة التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.