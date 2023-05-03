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الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 04:18 مساء
الولايات المتحدة تجدد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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جددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، التأكيد على التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا وحول العالم، وذلك وفق ما جاء في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في تغريدتها إن «حرية التعبير حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا وحول العالم».

المنفي يؤكد أهمية الصحافة الحرة
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن الصحافة الحرة هي مكسب ثمين نحتاجه لتعزيز الثقة والمحاسبة والتأسيس لوطن تسوده العدالة، مقدمًا الشكر إلى «كل قلم وصوتٍ حر يسعى بمهنية وموضوعية للتمسك بهذا المكسب رغم التحديات» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر».

يأتي ذلك، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام.

- في يومها العالمي.. المنفي: الصحافة الحرة مكسب نحتاجه لتعزيز الثقة والمحاسبة

توجيهات حكومية في اليوم العالمي لحرية الصحافة
وفي 2021، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سبعة توجيهات لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بينها منع استهداف الصحفيين أو اعتقالهم أو استخدام العنف ضدهم، والالتزام بحمايتهم من المخاطر أثناء تأدية عملهم.

وشملت التوجيهات، التي نشرتها الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، التأكيد على الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة باعتباره «حقًا أصيلًا لكل الليبيين، وفقًا للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية وتنظمه القوانين المعمول بها ذات العلاقة». ومنع «أى استهداف أو تضييق على الصحفيين بناء على آرائهم أو بسبب انتمائهم لمهنة الصحافة أو لممارستهم العمل الإعلامي»، علاوة على «منع اعتقال أي صحفى أو استخدام العنف معه أثناء تأدية مهامه الصحفية أو التضييق عليه» والتعامل وفق الإطار القانوني المنظم حال حدوث أي تجاوزات بالخصوص.

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