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شاهد في «وسط الخبر»: محطة روما.. آخر المحاولات للتقريب بين حفتر والدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 12:56 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: محطة روما.. آخر المحاولات للتقريب بين حفتر والدبيبة؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 4 مايو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على زيارة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى روما لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية، وإمكانية أن تكون محاولة جديدة للتقريب بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن حفتر وصل رفقة وفد من القيادة العامة إلى العاصمة روما الأربعاء، حيث التقى فور وصوله مع نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، قبل أن يلتقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني صباح اليوم الخميس.

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- حفتر يلتقي ميلوني ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية الإيطاليين في روما

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية الحكومية «أنسا» بأنَّ ميلوني أعربت خلال محادثاتها مع حفتر التي استمرت على مدى ساعتين، من جديد عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023.

وحول تداعيات ودلالات أول زيارة لحفتر إلى أوروبا منذ حرب طرابلس، والتسريبات التي تشير إلى محاولات التقريب مع الدبيبة، فتح البرنماج نقاشًا مع كل من: الكاتب والباحث الأكاديمي أحمد معيوف، والمحلل السياسي محمد أمطيريد، والباحث في العلاقات العامة أسامة الخفيفي.

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