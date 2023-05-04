وزارة الصحة تبحث تحسين الخدمات الطبية لمرضى الكلى

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سعدالدين عبدالوكيل مع مديري مراكز غسيل الكلى، توحيد الجهود لتحسين الخدمات العلاجية لمرضى الكلى، خلال اجتماع موسع عقده صباح اليوم، بحضور مديري إدارات الصيدلة والمعدات والأجهزة الطبية بوزارة الصحة.

الموقف التنفيذي لوصول مشغلات الكلى

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات، أبرزها تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمرضى الكلى، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لوصول مشغلات الكلى، والأدوية المصاحبة، إلى جانب تحديد المعايير والمواصفات الفنية للتعامل مع مرضى الكلى منذ مرحلة التشخيص إلى مرحلة الزراعة.

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بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات ضرورة التضامن مع المرضى والحد من المعاناة التي يواجهونها في هذا المجال، مشددًا على «أهمية تضافر الجهود وتعاون الأطراف المعنيين جميعًا لتحقيق أولوية هذا الهدف، وبما لا ينعكس سلبًا في الوقت نفسه على المراكز العلاجية والأطباء».

وعلى نحو متصل، ناقش المجتمعون آليات الاستجابة والتنسيق بين الأطراف المعنية بتقديم الخدمات لمرضى الكلى، للعمل كفريق وطني، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لتوريد أدوية زراعة الأعضاء، وقاعدة بيانات المرضى الزارعين.

جانب من اجتماع وكيل المستشفيات بوزارة الصحة مع مديري مراكز غسيل الكلى، الأربعاء 2023 (وزارة الصحة)

جانب من اجتماع وكيل المستشفيات بوزارة الصحة مع مديري مراكز غسيل الكلى، الأربعاء 2023 (وزارة الصحة)

جانب من اجتماع وكيل المستشفيات بوزارة الصحة مع مديري مراكز غسيل الكلى، الأربعاء 2023 (وزارة الصحة)