شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على معاناة مرضى الكلى بطرابلس، جراء تدني الخدمات المقدمة، وتأخر الإجراءات المتبعة، والمطالبة بتوفير الأدوية ومشغلات الغسيل الكلوي.

والسبت الماضي، 26 نوفمبر، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استلام جهاز الإمداد الطبي 16 حاوية لمشغلات الغسيل الكلوي، بهدف توفير مخزون إستراتيجي يسد احتياجات مرضى غسيل الكلى، لكن عددا من المصحات لا تزال تشهد تقصًا في الأدوات.

نقص الإمكانيات بمركز باب درنة في طبرق

وفي سياق آخر، أشار البرنامج إلى معاناة مركز باب درنة لرعاية الأمومة والطفولة في طبرق من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن نقص التطعيمات الأساسية التي تشهدها المدينة منذ فترة.

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