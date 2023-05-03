شاهد في «هذا المساء»: الجزائر وليبيا.. اتهامات بالتدخل بين الادعاء والحقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على الجدل المثار حول مزاعم طلب سفير الجزائر بليبيا من حكومة الوحدة الوطنية إلغاء وإنهاء نشاط المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، بحسب بيان للأخير.

وقال المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في بيان، إن «السفير الجزائري بليبيا طلب من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش خلال مقابلة، إنهاء أعمال ونشاط المجلس»، معتبرًا الأمر «تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي».

وفيما لا يزال الأمر غامضًا من دون إصدار توضحيات من الطرفين الليبي والمغربي، فتح البرنامج نقاشًا حول حقيقة الواقعة، وذلك مع كل من: الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي، وأستاذ الإعلام بجامعة طبرق باهر العوكلي، وحمدي الحسيني الصحفي المختص في الشأن العربي والأفريقي.

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