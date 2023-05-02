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إصابتان بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 03:05 مساء
إصابتان بـ«كورونا» خلال أسبوع في ليبيا
تطعيم موظف بحقل الشرارة النفطي ضد فيروس «كورونا» المستجد، 27 نوفمبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا» خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل الماضي، دون إحصاء أي وفيات جراء الفيروس.

وتسلم المركز 22 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 20 عينة، وإيجابية عينتين، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية ستًا، ولم تسجل أي وفيات خلال الأسبوع المذكور، وفق التحديث الأسبوعي الصادر عن مركز مكافحة الأمراض.

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الحالات الموجبة بلغت 9.09%
وبلغت نسبة الحالات الموجبة 9.09% من إجمالي العينات المفحوصة، وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا نحو 507 آلاف و252 حالة، بينها 6437 وفاة، و500 ألف و813 شفاء، وحالتان نشطتان.

وفي مطلع يناير الماضي، أطلق مركز مكافحة الأمراض حملة دعائية، لتوعية المواطنين بأهمية تلقي التطعيم ضد فيروس «كورونا»، وذلك في أعقاب إعلان خطتها الاستباقية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «XBB»، ومتابعة الوضع الوبائي العالمي.

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