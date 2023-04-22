بالصور: السيطرة على حريق سيارة بمحطة وقود في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

سيطرت وحدة إطفاء هيئة السلامة الوطنية قسم أجدابيا على حريق نشب في سيارة أحد المواطنين أثناء التزود بالوقود في المحطة الواقعة جنوب المدينة.

وأشار رئيس هيئة السلامة الوطنية قسم أجدابيا المقدم ربيع بوخرم المغربي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى السيطرة على حريق نشب في سيارة أحد المواطنين، وذلك في مهمة بقيادة ضابط عبد الجليل محمد عبد الجليل وبمساندة وحدة الطوارئ.

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لا أضرار بشرية جراء الحريق

ولم يسفر الحريق عن أضرار بشرية، فيما كانت الأضرار مادية فقط في المحطة، وفق المغربي.

وطالب المقدم ربيع بوخرم المغربي، سائقي السيارات و أصحاب محطات الوقود ومختلف المناشط التجارية ضرورة وضع أدوات السلامة حماية لأنفسهم من أي مكروه.

آثار الحريق في في محطة وقود، جنوب أجدابيا، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)

آثار الحريق في في محطة وقود، جنوب أجدابيا، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)