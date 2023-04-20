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الكبير يبحث مع مديري مصارف تجارية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 12:12 صباحا
الكبير يبحث مع مديري مصارف تجارية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يجتمع مع عدد من مديري المصارف التجارية، الأربعاء 19 أبريل 2023 (المصرف المركزي)
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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، تطوير ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وزيادة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها، ورؤية المصرف المركزي خلال عام 2023.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر المصرف المركزي مع عدد من مديري المصارف التجارية، بحضور مديري الإدارات المعنية بالمصرف.

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وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك» بأن الاجتماع استعرض «مستوى التقدم الإيجابي والمحرز خلال الربع الأول لعام 2023، في ظل ارتفاع حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية بشكل واضح».

وأثنى الكبير، خلال الاجتماع، على جهود موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق والمنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان الكريم والربع الأول لسنة 2023.

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