  • Alwasat News
Atwasat

توفر السيولة النقدية بمصارف سرت وسقف السحب يصل لـ3 آلاف دينار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 17 أبريل 2023, 10:43 مساء
توفر السيولة النقدية بمصارف سرت وسقف السحب يصل لـ3 آلاف دينار
مواطنون ينتظرون في صالة فرع المصرف التجاري الوطني في سرت. الأحد 17 أبريل 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكدت مصادر مصرفية بسرت، اليوم الإثنين، بتوفر السيولة النقدية بكافة المصارف التجارية العاملة بسرت وبمناسبة شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك.

وقال مديرو عدد من المصارف في تصريحات إلى بوابة الوسط، إن السيولة النقدية متوفرة، مع تقديم الخدمات المالية للعملاء، مع إدارج حوافظ مرتبات شهر أبريل لكافة موظفي الدوائر الحكومية.

- إحالة حوافظ مرتبات أبريل لموظفي سرت للمصارف

وجرى تحديد سقف السحب اليومي على النحو التالي:
- مصرف الصحاري فرع سرت: 3000 دينار.
- مصرف الوحدة فرع سرت: 3000 دينار.
- مصرف الوحدة جامعة سرت: 3000 دينار.
- مصرف الوحدة فرع هراوة: 3000 دينار.
- مصرف التجاري فرع سرت: 3000 دينار.
- مصرف شمال أفريقيا فرع سرت: 2500 دينار
- مصرف الجمهورية فرع أبوهادي: 2000 دينار.
- مصرف الجمهورية فرع سرت: 2000 دينار.
- مصرف التجارة والتنمية فرع سرت: 1000دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا

سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا
مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو

مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم الخدمات له (فيديو)

السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم ...
تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام

تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة الأزمة تبدأ توزيع أسطوانات الغاز في طبرق بقيمة دينارين
لجنة الأزمة تبدأ توزيع أسطوانات الغاز في طبرق بقيمة دينارين
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
وصول 1470 اسطوانة غاز طهو إلى سرت
وصول 1470 اسطوانة غاز طهو إلى سرت
باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا
باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا
النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا
النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
المزيد
عون يشارك في نقاش دولي حول مستقبل الطاقة المستدامة
عون يشارك في نقاش دولي حول مستقبل الطاقة المستدامة...
مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشرع في استلام زكاة الفطر لتوزيعها على المستحقين
مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يشرع في استلام زكاة الفطر ......
توفر السيولة النقدية بمصارف سرت وسقف السحب يصل لـ3 آلاف دينار
توفر السيولة النقدية بمصارف سرت وسقف السحب يصل لـ3 آلاف ......
النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا
النويري يناقش مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا...
باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا
باتيلي يطلع مجلس الأمن على جهود البعثة الأممية في ليبيا غدًا...
المزيد