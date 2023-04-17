حكومة باشاغا تخطر منسقي قطاع الزراعة بالمنطقتين الغربية والوسطى بتوفر الأعلاف

القاهرة - بوابة الوسط

أخطرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بتوفر الأعلاف المدعومة بمقر لجنة توزيع الأعلاف بالمنطقتين الوسطى والغربية في مدينة سرت.

وأضافت الحكومة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين أن كمية الأعلاف المدعومة متوفرة بسعر دينار للقنطار الواحد.

كما دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، منسقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ببلديات المنطقتين الغربية والوسطى إلى التواصل مع لجنة التوزيع بمقرها في مدينة سرت لاستلام مخصصاتهم من العلاف المدعومة.

وصول 4 آلاف طن من الأعلاف المدعومة إلى مقر لجنة التوزيع في سرت

ووصلت يوم الإثنين الماضي كميات كبيرة من الدفعة الأولى من الأعلاف المدعومة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والمخصصة للمناطق الوسطى والغربية إلى مخازن لجنة التوزيع بالمنطقتين في مدينة سرت، قادمة من مدينة بنغازي.

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وقال رئيس لجنة الإشراف على توزيع الأعلاف المدعومة المهندس خالد شعيب لـ«بوابة الوسط»، إن الكمية التي وصلت تُقدر بقرابة أربعة آلاف طن من مادة الأعلاف من المخصص للمنطقة الوسطى والغربية التي تضم 69 بلدية، خصصت لها الحكومة المكلفة من مجلس النواب 30 ألف طن من الأعلاف.