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وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 10 أبريل 2023, 11:16 مساء
وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت
وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت. (الإنترنت)
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وصلت، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من الدفعة الأولى من الأعلاف المدعومة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا والمخصصة للمناطق الوسطى الغربية إلى مخازن لجنة التويع بالمنطقتين في مدينة سرت.

وقال رئيس لجنة الإشراف على توزيع الأعلاف المدعومة المهندس خالد شعيب لـ«بوابة الوسط» إن كمية الأعلاف التى وصلت إلى مخازن اللجنة بسرت حاليا قادمة من المخازن الرئيسية للأعلاف بمدينة بنغازي.

طريق توزيع الأعلاف على المربين
وقدر شعيب الكمية التي وصلت بقرابة 4 آلاف طن من مادة الأعلاف من المخصص للمنطقة الوسطى والغربية التى تضم 69 بلدية، خصصت لها الحكومة المكلفة من مجلس النواب 30 ألف طن من الأعلاف.

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وأوضح شعيب أن آلية التسليم ستنطلق بتوزيع المخصص من الأعلاف المدعومة على المربين عن طريق الجمعيات الزراعية والمربين بالبلديات بالتنسيق مع مسؤولي قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية فى كل بلدية.

ونوه شعيب إلى أن الكميات المخصصة للإبل والأبقار ستكون بواقع 21 كلغ للرأس الواحدة، و7 كلغ لكل رأس أغنام، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الكميات على ثلاث دفعات، وأن سعر البيع للأعلاف المدعومة سيكون 100 دينار للقنطار الواحد.

باشاغا يعلن عن توفير مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، خلال اجتماعه اليوم في سرت مع رئيس لجنة توزيع الأعلاف الوسطى والغربية المهندس خالد شعيب، وعدد من مربي المواشي بمدينة سرت ومنطقتي زمزم وهرواة، إن الحكومة وفّرت مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربين بشكل مباشر، وكذلك العمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازي.

وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت. (الإنترنت)
وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت. (الإنترنت)
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