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«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم للمنح الدراسية المقدمة من البنك الدولي للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 12:49 صباحا
«التعليم العالي» تعلن بدء التقدم للمنح الدراسية المقدمة من البنك الدولي للتنمية
شعار إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين (فيسبوك)
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم للمنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة لبحوث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه للعام الجامعي 2023 - 2024، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول الطلبات هو 30 أبريل الجاري.

ودعت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، الراغبين في الاستفادة من هذه المنح الاطلاع على التفاصيل والتعليمات الخاصة عبر موقع البنك من هنا.

وأوضحت أن التقدم لا يجري إلا عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك على موقع «غوغل»، مشيرة إلى أن آخر يوم للقبول هو 30 أبريل الجاري.

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ونوه البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، بأنه لا يتقاضى أي رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية المنحة، كما لا يفصح عن الأموال أو يرسلها إلى أي كيان أو شخص، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة.

وأطلق البنك الإسلامي للتنمية برنامج المنح الدراسية للطلاب الجامعيين (SP) في العام 1983 تحت عنوان برنامج المنح الدراسية للمجتمعات الإسلامية (SPMC)، حيث قرر البنك إنشاء برنامج منح الجدارة (MSP) للحصول على درجة الدكتوراه، دراسات وأبحاث ما بعد الدكتوراه في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا العالية لتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية والبحثية للمؤسسات في البلدان الأعضاء (MCs) والتي جرى إطلاقها في العام 1992.

البرامج المتاحة
ويستفيد الليبيون من برنامجين اثنين من برامج البنك هما:
أولًا: برنامج المنح الدراسية «IsDB» للمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء (SPMC).
جرى إطلاق هذا البرنامج في العام 1983 لتمكين الطلاب المسلمين الشباب ذوي الجدارة الأكاديمية من المجتمعات الإسلامية في الدول غير المنتمية إلى (MC) من إجراء دراسات جامعية في الطب والهندسة وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ثانيًا: برنامج المنح الدراسية «IsDB Merit» للتكنولوجيا العالية (MSP).
بدأ تنفيذ هذا البرنامج في العام 1992، وهو مخصص للدراسات والأبحاث المتقدمة (دكتوراه لمدة 3 سنوات و6-12 شهرًا بعد الدكتوراه) في 16 مجالًا من مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة التي تعتبر ضرورية لتطوير (MCs).

إدارة البرنامج
وقال البنك، عبر موقعه الإلكتروني، إن إدارة البرامج تجرى من قبل قسم المساعدة الخاصة (SpAD) تحت إشراف وتوجيه اللجنة التنفيذية الداخلية (IEC) المكونة من أعضاء الإدارة العليا للبنك الإسلامي للتنمية ويرأسها نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية، حيث يسهل (SpAD) تقديم الطلبات وعملية الاختيار وتنسيب الطلاب، كما تتولى جميع الأمور المتعلقة بالإدارة والدعم المالي للطلاب أثناء دراستهم ومراقبة أدائهم الأكاديمي لضمان الانتهاء من دراساتهم في الوقت المناسب.

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