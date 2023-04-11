توزيع سلات غذائية للعائلات المعوزة ووجبات إفطار للصائمين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وزع مكتب شركة «المدار الجديد» لخدمات الهاتف المحمول في مدينة سرت التابع لإدارة الشركة بالمنطقة الوسطى، اليوم الثلاثاء، سلات غذائية على العائلات المعوزة بالمدينة.

وأوضح المشرف العام على حملة المساعدات بالشركة في سرت، المهندس مفتاح الحسوني، أن عدد السلات الغذائية التى جرى توزيعها على العائلات المعوزة بلغ 120 سلة غدائية متكاملة، مشيرًا إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع مكتب صندوق الزكاة والشؤون الاجتماعية بالبلدية.

- مبادرة شبابية لتوزيع سلال رمضانية في السائح

وأشار الحسوني إلى أن مكتب شركة «المدار الجديد» في سرت وزع أيضًا 250 وجبة إفطار على الصائمين من المسافرين بالطرقات من خلال مداخل ومخارج مدينة سرت.