مبادرة شبابية لتوزيع سلال رمضانية في السائح

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المجلس المحلي للشباب في بلدية السائح مبادرة «السلة الرمضانية» التي تستهدف الأسر المعوزة والمحتاجة من ذوي الدخل المحدود.

وانطلقت المبادرة تحت رعاية المجلس البلدي، ومصنع «سجاد طرابلس»، و«المراعي الخصبة» للمطاحن والأعلاف، ومجموعة من الشباب الخيّرين، وفق بيان صادر اليوم السبت، وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

- توزيع 300 سلة رمضانية في سرت

وتستهدف المبادرة أكثر من 200 أسرة جرى حصرهم وفق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسائح. وجرى تصنيف السلع والمواد الغذائية في كل سلة لتتوافق مع احتياجات هذه الأسر.

مواد غذائية يجرى توزيعها على الأسر المحتاجة في السائح، 1 أبريل 2023. (وزارة الشباب)

مواد غذائية يجرى توزيعها على الأسر المحتاجة في السائح، 1 أبريل 2023. (وزارة الشباب)

مواد غذائية يجرى توزيعها على الأسر المحتاجة في السائح، 1 أبريل 2023. (وزارة الشباب)

مواد غذائية يجرى توزيعها على الأسر المحتاجة في السائح، 1 أبريل 2023. (وزارة الشباب)