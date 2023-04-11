وصول معدات وقطع غيار إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، وصول معدات وقطع غيار إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء من شركة «سيمنس» الألمانية.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، وصول 52 طردًا إلى موقع محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي، لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بالمحطة، كما أكدت الشركة وصول معدات خاصة بالوحدة الغازية الثانية إلى موقع محطة الزهراء.

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وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي «ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد من قبل شركة سيمنس الألمانية»، في إطار جهودها المتواصلة لرفع كفاءة الإنتاج من أجل دعم الشبكة الكهربائية وتحسين أداء عملها.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول العديد من شحنات قطع الغيار والمعدات الخاصة بمحطات التوليد في مختلف أنحاء البلاد في إطار جهودها لتطوير الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها الإنتاجية.

معدات وقطع غيار نقلت إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء. (الشركة العامة للكهرباء)

معدات وقطع غيار نقلت إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء. (الشركة العامة للكهرباء)

معدات وقطع غيار نقلت إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء. (الشركة العامة للكهرباء)

معدات وقطع غيار نقلت إلى محطتي شمال بنغازي والزهراء. (الشركة العامة للكهرباء)