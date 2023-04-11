شاهد في «هنا ليبيا».. أجواء رمضان في بني وليد وتواصل فعاليات ليالي المدينة القديمة

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، ومن بينها استمرار فعاليات ليالي المدينة القديمة، التي شهدت عرض مسرحية «ليبيا ياهو»، وعودة حميد الشاعري إلى أحضان طرابلس.

ورصدت كاميرا البرنامج أجواء رمضان في بني وليد، بين كرم الضيافة وموائد الرحمن مع الناشط المدني والمصور محمد عبدالسلام خير، بالإضافة إلى انطلاق البطولة الأولى للشطرنج في هون.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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