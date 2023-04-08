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بلدية بنغازي: بعض المباني التاريخية سيُعاد بناؤها بنفس ما كانت عليه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 07:42 مساء
بلدية بنغازي: بعض المباني التاريخية سيُعاد بناؤها بنفس ما كانت عليه
مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
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قالت بلدية بنغازي، اليوم السبت، إن بعض المباني التاريخية في المدينة سيعاد بناؤها بنفس ما كانت عليه في السابق مثل سوق الحوت وسوق الربيع مثلاً، حفاظاً على الهوية التي كانت تتميز بها.

وقام عدد من مسؤولي بلدية بنغازي اليوم بزيارة عدد من مواقع وسط المدينة لمتابعة أعمال الحفاظ على الأسواق والمباني التاريخية.

وقال بيان للبلدية إن الزيارة هدفها الحفاظ على الموقع التي تمس الهوية الوطنية والموروث الثقافي للمدينة، مشيرة إلى أن الجولة شارك فيها مسؤولو المجلس التسييري لبلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

جولة في المواقع التاريخية ببنغازي
وبين المواقع التي شملتها الجولة: ميدان البلدية – سوق الربيع – سوق الحوت – شارع عمر المختار - ميدان الخالصة – قصر المنار – البرلمان التشريعي البرقاوي، بالإضافة إلى بعض المنازل التاريخية مثل حوش الكيخيا.

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«تحديث للمخطط العمراني في بنغازي»
وأكد المسؤولون «حرص البلدية والصندوق على إعادة ترميم وتأهيل وتطوير المباني المُتضررة وإعادة بناء المباني المُدمرة كلياً، طِبقاً لمشروع تحديث المُخطط العمراني العام لمدينة بنغازي الجاري تنفيذه، وكذلك المعايير التخطيطية والنمط المعماري للمدينة القديمة التاريخية».

وأثارت عملية إزالة مبانٍ متضررة جراء الحرب في بنغازي، حالة من الجدل بين المواطنين، إذ اعتبر بعضهم أن ما حدث هدم لجزء مهم من تاريخ المدينة، فيما قال البعض إن المباني كانت بحاجة فعلية للترميم من إجل إنقاذها من شبح السقوط.. كما انتقد البعض التكتم الرسمي إزاء ما يحدث، وغياب خطط ما بعد الهدم

مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
مسؤولون من بلدية بنغازي في زيارة لمواقع تاريخية بالمدينة، برفقة مسؤولين من صندوق تعمير بنغازي ودرنة (بلدية بنغازي)
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