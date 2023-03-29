إزالة مبانٍ تاريخية متضررة بوسط بنغازي تثير الجدل

القاهرة - بوابة الوسط

أثارت عملية إزالة مبانٍ متضررة جراء الحرب في مدينة بنغازي، حالة من الجدل بين المواطنين، الذين انقسمت آراؤهم بين التعبير عن الاستياء؛ لكون بعض هذه المباني معالم المدينة وجزءًا من تاريخها، مثل فندق قصر الجزيرة، ومبنى سينما برينيتشي، ومبنى المصرف الوطني وسوق الربيع وغيرها، وآخرين يعتبرون الخطوة ضرورية لمبانٍ آيلة للسقوط، لكنهم انتقدوا حالة التكتم الرسمية إزاء ما يحدث، مع غياب خطط ما بعد الهدم.

وجاءت تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال مشاركة صور الإزالة وطرح تساؤلات عن الجهة التي تقف وراء عملية الهدم والأسباب الموضوعية لهذا القرار، وطلب توضيحات رسمية حول الخطط الموضوعة لاستغلال تلك المساحات.

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ولم تكشف أي جهة رسمية في بنغازي أية تفاصيل عن عمليات الهدم، كما لم تعلن بلدية بنغازي أو «لجنة إعادة الإعمار والاستقرار» أي معلومات أو خرائط أو صور عن الإزالات.

من جانبه، انتقد الكاتب عبدالسلام الزغيبي في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» عمليات الهدم وقال إن «مبنى قصر الجزيرة محمي بقانون 3 لسنة 1423 والذي ينص على حماية المبانى التاريخية القديمة»، لكنه يعتقد أن ما سماها «البزناسة»، وراء هدم هذا المعلم التاريخي، مشيرًا إلى تجمع سكان المدينة في السابق أمام الفندق للاعتراض على عملية الهدم، وهو ما أدى لوقف خطة الإزالة.

انتقادات بسبب غياب الشفافية

وكتب المحامي عمر نشاد منشورًا جاء فيه: «أصبحت قضية رأي عام، مبانٍ أزيلت، أين الخطأ في ذلك؟ ولماذا غضب الناس؟ وهو قرار تملكه السلطات المختصة وفق القانون، والسبب في ذلك غياب الشفافية، لماذا لم يعلم الناس مسبقًا بهذا العمل وما هو العيب في ذلك؟».

ودعا نشاد إلى ضرورة عرض القضية بشفافية أمام الرأي العام، باعتبار ما يحدث «ليس عيبًا»، مشيرًا إلى أن أسباب الهدم «موضوعية ولصالح المدينة»، لكن «التكتيم على الموضوع هو ما أثار الشك لدى الناس ومنح الفرصة للمزايدين والمتاجرين بحب الوطن».

استياء من الإزالة

وكتبت مواطنة تدعى خديجة محمود جملة من التساءلات عبر صفحتها على «فيسبوك»، قائلة: «من الجهة التي تقوم بهدم المباني الإيطالية التاريخية؟ ومن أعطى لها الإذن بذلك لتطمس معالم هوية مدينتنا الغالية؟ هل جرى التواصل مع مصلحة الآثار؟ هل جرى التواصل مع الأكاديميين المختصين في قسم الآثار وقسم التاريخ؟ هل جرى التواصل مع المجلس البلدي الذي من واجبه إطلاع المجتمع على ما يحدث؟».

وطلبت «خديجة» توضيحًا لمعرفة «هل سيعاد إنشاء تلك المباني من جديد وفقًا للخرائط الإيطالية السابقة وطراز المدينة القديمة؟ أو هل ستستغل الأراضي لإنشاء فنادق سياحية حديثة، نظرًا لموقعها بجانب البحر؟»، داعية إلى ضرورة «التحقق من الأمر بصورة مستعجلة لوقف هذا الهدم حتى لا يطال مباني تاريخية أخرى موجودة في الشارع نفسه والمنطقة مثل قصر الملك (قصر الاستقلال) وميدان البلدية وغيرها».

ماذا ما بعد الهدم؟

ويعتقد المواطن «محمود المفتي» أن «هدم المباني القديمة ببنغازي هو هدم المهدوم»، باعتبارها «مباني آيلة للسقوط»، مشيرًا إلى أن الأهم هو «خطوة ما بعد الهدم، وهي تسوية أمور الشراء بما يخص ملاك الأراضي».

ويرى المواطن أن «الشراكة الأجنبية مطلوبة في إعادة إعمار بنغازي على غرار مشروع رفيق الحريري في بيروت»، ولذلك دعا إلى «فتح باب المشاركة المحلية والدولية»، مع ابتعاد الدولة عن التحكم في إعادة اعمار بنغازي، مشيرًا في هذا الصدد إلى «تجارب شعوب أخرى نجحت في إعادة إعمار مدنها المدمرة عن طريق القطاع الخاص»، مع اقتراح «تسليم المباني الإيطالية في بنغازي لشركات إيطالية متخصصة في المعمار التاريخي لإعادة ترميمها».

وطالبت المواطنة وردة العقوري بضرورة إسناد عمليات الهدم إلى «جهة استشارية هندسية كبيرة، تقوم بتقييم المباني هل هي آيلة للسقوط أم لا تزال تتحمل للمحافظة على الإرث التاريخي؟»، بينما طالب نجيب الشاعري بـ«أن يجري عرض مجسمات أو خطط عن مرحلة ما بعد إزالة تلك المباني، للرد على المشككين، باعتبار أن الموضوع مهم لسكان المدينة وتاريخها».

المعالم التاريخية في مدينة بنغازي

وتشمل المعالم التاريخية بمدينة بنغازي: «اصطبل خيل - الزاوية الرفاعية - السوق البلدي للخضروات - القصر العثماني - الكنيسة الكاتدرائية - الكنيسة الكاثوليكية - المحكمة الإيطالية - المدينة القديمة - المسجد العتيق - المعبد اليهودي - المكتبة التاريخية - المنارة - سوق الربيع - زاوية سيدي محمود بن ناصر - زاوية سيدي يوسف عبدالكريم - سينما بريتشتي - ضريح سيدي ابوراوي - فندق قصر الجزيرة - قصر المنارة - مبنى البلدية - مبنى السقرسيوني - مخزن الحبوب - المدرسة القديمة - مركز الشرطة الإيطالي القديم - مستوصف بغداد - مسجد الإمام النووي - مطبعة برقة سابقًا - المقبرة الكويفة القديمة - مقر الولاية سابقًا - منزل أكاكوس - ميدان الشهداء».

صور متداولة لعمليات إزالة مبانٍ في مدينة بنغازي (فيسبوك)

صورة متداولة لعملية إزالة مبنى سينما برينتشي التاريخي في مدينة بنغازي. (الإنترنت)

صورة متداولة لعملية إزالة مبنى سينما برينتشي التاريخي في مدينة بنغازي. (الإنترنت)

صور متداولة لعمليات إزالة مبانٍ في مدينة بنغازي (فيسبوك)