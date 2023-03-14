شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: تاريخ بنغازي ومبانيها.. ترميم ينتابه صراع المال

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الثلاثاء، الضوء على إعادة الإعمار في بنغازي، وتحديدًا المباني التاريخية والمعالم التي طالتها قذائف الحرب خلال السنوات الماضية.

وألحقت سنوات من الحرب ضررًا بالغًا بكثير من المباني التاريخية التي تعود إلى العهدين العثماني والإيطالي، في قلب بنغازي التاريخي، حيث تغطي الثقوب الناجمة عن طلقات الرصاص والقذائف واجهة مباني تاريخية، من بينها قصر بُني على الطراز الإيطالي، وأعلن منه الملك إدريس استقلال ليبيا عن إيطاليا عام 1951.

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وسلط تقرير سابق لوكالة «رويترز» في العام 2018، الضوء على هذه المباني التاريخية المتضررة، ومنها مبنى يرجع تاريخه إلى عام 1865 كان يضم أول مطبعة في المدينة، حيث امتلأ مدخل حجري بكتل من الطوب وتضررت الواجهة بشدة، كما تقف مساجد مبنية على الطراز العثماني خاوية وينتشر بها الحطام.

وفتح البرنامج نقاشًا حول الجهود المحتملة لترميم هذه المباني، في إطار خطة إعادة الإعمار، والخطط المستهدفة للحفاظ على التراث، وإمكانية تنفيذها، في ظل الأزمة السياسية التي خلقت صراعًا على المال.

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