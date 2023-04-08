تعيين 212 موظفًا جديدًا بديوان بلدية وادي البوانيس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية وادي البوانيس تعيين 212 موظفًا جديدًا من الجنسين بديوان المجلس البلدي، وفق ثلاثة قرارات صدرت عقب عدد من الاجتماعات الحكومية.

وقالت البلدية في بيان، الجمعة، إن قرارات التعيين أصدرها عميد البلدية على فرج عكاشة من خلال تواصله وعقده العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات الحكومية والوزراء وعلى رأسهم وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي.

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دماء جديدة في إدارة البلديات

وحملت القرارات أرقام: (836 .837 . 856 . 857) بشأن تعيين موظفين للعمل بديوان بلدية وادي البوانيس، فيما قدم عكاشة الشكر لكل من ساهم فى اتخاذ القرار.

وأضافت أنه يتمنى أن تكون هذه الخطوة بادرة خير للدفع بالعمل المحلي داخل نطاق البلدية، إذ أن التعيين «يأتي فى إطار الإهتمام والدفع بالكوادر الوطنية وتمكينهم من العمل بالدولة وضخ دماء جديدة وإتاحة فرص العمل لهم».