العابد: نعمل على استكمال إنشاء مركز تدريب في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، إن الوزارة تعمل على إتمام مراحل إنشاء مركز التدريب ورفع الكفاءة المهنية سبها، الذي انطلق العمل به وفق خطة عودة الحياة.

جاء ذلك خلال لقائه عميد المجلس البلدي سبها المكلف بلحاج علي بلحاج، ومدير عام مركز سبها الطبي احسين أبوزهوة، لبحث عدد من الملفات في الوحدات الإدارية التابعة لهما، حسب بيان الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وثمن بلحاج دور الوزارة في تدريب الشباب الباحثين عن العمل بالمدينة خلال الفترة الحالية عبر برنامج «تعلم حرفة»، الذي انطلق بالشراكة مع كلية العلوم التقنية بسبها.

تدريب أكثر من 60 قابلة بالجنوب

وأكد العابد استمرار دورات تدريب الباحثين عن العمل في سبها، مشيرا إلى أن الوزارة دربت خلال الفترة السابقة أكثر من 60 قابلة في المنطقة الجنوبية، عبر مكتب دعم وتمكين المرأة، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ دعما للكوادر الطبية في المنطقة.

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وتناول الوزير أيضا ملف الإفراجات المالية لقطاع الصحة في الجنوب، بما في ذلك مركز سبها الطبي.