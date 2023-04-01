«العمل» تفتح باب التسجيل في «متألق» لإدماج الشباب بسوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، فتح باب التسجيل في مشروع «متألق» للتدريب والتأهيل الذي يهدف إلى تحسين المهارات الوظيفية وريادة الأعمال، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومنظمة «سوبر نوفا».



وتقام التدريبات المهنية ضمن هذا المشروع في مختلف جوانب إدارة المشاريع والإدارة الكلية على مدى 3 أشهر في بلدية جنزور للشرائح المستهدفة ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، وفق منشور للوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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