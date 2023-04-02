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300 متنافس في مسابقة حفظ القرآن الكريم التابعة لشركة الحديد والصلب (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 09:30 مساء
300 متنافس في مسابقة حفظ القرآن الكريم التابعة لشركة الحديد والصلب (صور)
طفل مشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم المنظمة من قبل شركة الحديد والصلب في مصراتة. (الشركة)
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تقيم الشركة الليبية للحديد والصلب مسابقة في حفظ القرآن الكريم بمسجد الإمام الشافعي في منطقة الرملة بمصراتة، تضم نحو 300 متسابق بينهم أطفال.

وقالت الشركة إن المسابقة انطلقت أمس السبت عقب صلاة التراويح وتستمر حتى 20 رمضان، فيما يشرف عليها مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بمصراتة.

وبداية افتتاح المسابقة ألقى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب د.محمد عبدالملك الفقيه، كلمة وجَّه فيها الشكر إلى أهالي المنطقة والقائمين على المسجد متمنيًا التوفيق للجنة التحكيم وللمتسابقين.

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شركات خاصة تدعم مسابقة حفظ القرآن بالرملة
وأشار  الفقيه إلى إسهام الشركات الخاصة في دعم هذه المسابقة والمتمثلة في «شركة المسافر لنقل الركاب وشركة الدليل الشافي للخدمات الطبية وشركة دروب للصناعات الهندسية وشركة راما».

ويشارك في المسابقة، متسابقون من مختلف مراكز التحفيظ بمدينة مصراتة، يتنافسون في المسابقة القرآنية الخامسة عشرة والتي تستمر يوميًا حتى ختامها في 20 رمضان.

طفل مشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم المنظمة من قبل شركة الحديد والصلب في مصراتة. (الشركة)
طفل مشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم المنظمة من قبل شركة الحديد والصلب في مصراتة. (الشركة)
300 متنافس في مسابقة حفظ القرآن الكريم التابعة لشركة الحديد والصلب (صور)
طفل مشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم المنظمة من قبل شركة الحديد والصلب في مصراتة. (الشركة)
طفل مشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم المنظمة من قبل شركة الحديد والصلب في مصراتة. (الشركة)
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