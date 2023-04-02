«غرفة طوارئ السلع» تحدد أسعارًا إلزامية للحوم والبيض بالأسواق

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق أعضاء غرفة الطوارئ لمتابعة توفُّر السلع الأساسية، اليوم الأحد، على مقترح بشكل عاجل يجري تقديمه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع المهمة، خاصة أسعار اللحم والبيض، حتى تتولى الجهات الضبطية تنفيذه ومنع التلاعب في الأسعار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للغرفة اليوم بمقر جهاز الحرس البلدي، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر يوم 6 مارس 2023.

أسعار اللحوم والبيض

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك» بأن تسعيرة اللحم الضأن الوطني وبيض المائدة المقترحة على النحو التالي:

- سعر كيلو اللحم الضأن الأقل من 6 أشهر (50 دينارًا).

- كيلو اللحم الضأن أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة (40 دينارًا).

- سعر كيلو اللحم الضأن الأكثر من سنة (30 دينارًا).

- سعر البيض لطبق 30 بيضة (12 دينارًا).

- إطلاق نشرة الأسعار المحلية والعالمية للسلع ومواد البناء والمعادن والعملات

وأضاف البيان أن هذه الأسعار جاءت خطوة عاجلة لضبط التسعيرة لضمان توفُّر السلع وحماية المستهلك، حيث سيجري ضبط المخالفين والمضاربين، في إطار تنظيم السوق المحلية لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن.

وترأس اجتماع الغرفة، اليوم، رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، وبحضور مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة مصطفى قدارة، ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة فوزي وادي، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي جلال القلالي، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس شعبان صالح، ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبدالمجيد سليمان، ومندوب وزارة العمل سالم أبوشناف، ورئيس قسم التسويق بالوزارة سالم العنقار.

الاجتماع الرابع لغرفة الطوارئ لتوفير السلع، الأحد 2 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)