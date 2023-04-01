ضبط 3 متهمين بالسطو المسلح في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طبرق، السبت، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة السطو المسلح على ثلاثة أشخاص والرماية العشوائية عليهم وسلب هواتفهم بقوة السلاح، وذلك بالقرب من كورنيش الميناء.

وورد بلاغا إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية بشأن الواقعة مفيدا بأن المتهمين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة من نوع «هونداي سوناتا»، وبعد التحري وجمع المعلومات تمكنت وحدة التحري والقبض من ضبط المتهمين أثناء تعاطيهم المخدرات، وفق بيان صادر عن المديرية.

- تحت ستار «جهة أمنية».. ضبط متهمين بسطو مسلح على مواطن في بوهديمة

ويدعى المتهم الأول «ي.ح.ح»، والثاني «ف.م.ع»، والثالث «ن.ع.ف» ويحمل الثلاثة الجنسية الليبية، واعترفوا خلال التحقيقات بمنا نسب إليهم، وجرى وضعهم بالحجز لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

المتهمون بالسطو المسلح في طبرق، 1 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)

سيارة مضبوطة مع المتهمين، 1 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)

سيارة مضبوطة مع المتهمين، 1 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)