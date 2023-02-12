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تحت ستار «جهة أمنية».. ضبط متهمين بسطو مسلح على مواطن في بوهديمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 03:11 مساء
تحت ستار «جهة أمنية».. ضبط متهمين بسطو مسلح على مواطن في بوهديمة
المتهمان بتنفيذ عملية سطو على مواطن، 12 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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قالت مديرية أمن بنغازي إن مركز شُرطة الحدائق تمكن من ضبط شخصين نفذا عملية سطو على مواطن وسلبا مبلغا ماليا منه في منطقة بوهديمة، حيث بينت التحقيقات أنهما كانا يوهمان المواطنين بأنهما من جهة أمنية.

وحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم الأحد، فقد تلقى مركز الشرطة بلاغا ضد شخصين سلبا مبلغا ماليا من مواطن، مشيرا إلى أنهما كانا يستقلان مركبة دون لوحات معدنية مُعتمة بالكامل.

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غطاء رأس عسكري
وجرى ضبط المركبة المطلوبة وعلى متنها شخصان بحوزتهما سلاحا أبيض (ساطور) وجهازا لاسلكيا يدويا، وقنينة سعة نصف لتر بها مواد مسكرة، وقناع وجه، وغطاء رأس عسكري، وفق بيان المديرية.

وبينت التحقيقات أن المتهم الأول الأول يُدعى «ص.ط.ع» من مواليد 2005، والثاني يُدعى «م.أ.أ» من مواليد 2006، وأفادا أنهما يستغلان الأشياء التي ضبطت بحوزتهما لإيهام المواطنين بأنهما يتبعان جهة أمنية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

مضبوطات مع المتهمين بتنفيذ عملية سطو على مواطن، 12 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
مضبوطات مع المتهمين بتنفيذ عملية سطو على مواطن، 12 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة المتهمين بتنفيذ عملية سطو على مواطن، 12 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
سيارة المتهمين بتنفيذ عملية سطو على مواطن، 12 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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