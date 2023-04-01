رئيس تشاد الانتقالي يفتح مع باتيلي ملف المتمردين الموقعين على «اتفاق الدوحة»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

ناقش الرئيس الانتقالي في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي، آلية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمتمردين السابقين الذين وقعوا على اتفاق الدوحة للسلام.

وأفادت الرئاسة التشادية، اليوم السبت، في بيان لها أن محمد إدريس ديبي إيتنو استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الجمعة، في نجامينا، بأن المناقشات ركزت بشكل أساسي على جهود حل الأزمة في ليبيا. كما استعرض المبعوث الأممي مبادرته الجديدة الهادفة إلى استعادة السلام في ليبيا، التي تنص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول نهاية العام 2023.وحسب الرئاسة التشادية «تسعى خطة السلام المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على دعم الدول المجاورة لليبيا».

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مباحثات ديبي وباتيلي

وأبلغ إدريس ديبي باتيلي، بالجهود التي تبذلها تشاد لمساعدة الأشقاء الليبيين على الوصول إلى بر السلام. وأكد مجددا أن تشاد تدعم كل المقترحات التي من شأنها أن تمكن ليبيا من طي هذه الصفحة المظلمة من تاريخها، والتي لها تداعيات أمنية وخيمة على منطقة الساحل بشكل عام وتشاد بشكل خاص. وأعلنت السلطات التشادية مطلع مارس الماضي، تخلي 30 مقاتلا من مرتزقة إحدى الحركات المتمردة عن السلاح، وعودتهم من الأراضي الليبية أين كانوا ينشطون بها لشن عمليات عسكرية ضد النظام.

وفي أغسطس 2022، وقعت الأطراف التشادية «اتفاق الدوحة للسلام»، تتويجا لمفاوضات استضافتها قطر بين المجموعات التشادية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمشاركة إقليمية ودولية، ومن بين الموقعين على الوثيقة حركات مسلحة تنشط من الأراضي الليبية، لكن أبرزها حركة الوفاق من أجل التغيير «فاكت» التي لها حضور قوي مع المقاتلين في جنوب ليبيا، غابت عن الاتفاق.

وبعد زيارة السودان وتشاد يتوجه باتيلي إلى النيجر ضمن جولة إقليمية تبحث مصير المقاتلين الموجودين بجنوب ليبيا، بعدما شكلت لجنة فرعية تحت سلطة اللجنة العسكرية المشتركة بهدف مناقشة مسألة ترحيل المرتزقة والجماعات المسلحة مع سلطات هذه البلدان.