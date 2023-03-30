باتيلي يبدأ جولة رسمية لدول جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، جولة رسمية في دول جنوب ليبيا، تشمل السودان وتشاد والنيجر.

وقال باتيلي، في منشور عبر حسابه على «تويتر»، إن جولته تأتي «في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

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باتيلي: وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة يشكل خطرًا كبيرًا على السلام في ليبيا

وأضاف المبعوث الأممي أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يشكل خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة، مشددًا على «الحاجة إلى العمل مع الشركاء لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلبًا على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة».

باتيلي يلتقي البرهان في الخرطوم

وفي وقت سابق اليوم، وصل عبدالله باتيلي إلى الخرطوم، حيث التقى فور رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وقال باتيلي في تصريح صحفي نشره مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته على «فيسبوك» إن زيارته للسودان «تأتي في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وأيضاً في أعقاب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري حالياً والذي جرى توقيعه مؤخراً في ليبيا».