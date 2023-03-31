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باتيلي: السودان يدعم الانسحاب المنسق للمقاتلين الأجانب من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 01:31 صباحا
باتيلي: السودان يدعم الانسحاب المنسق للمقاتلين الأجانب من ليبيا
جانب من لقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم في الخروطوم، الخميس 30 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم «أكد التزام وزارته بمواصلة التعاون المشترك ودعم الانسحاب المنسق لجميع المقاتلين الأجانب من ليبيا وإعادة دمجهم في القوات النظامية».

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الخرطوم، اليوم الخميس، لاستعراض التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجان الاتصال في ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، فيما يتعلق بسحب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حسب ما أفاد باتيلي عبر حسابه على «تويتر».

- باتيلي يبدأ جولة رسمية لدول جنوب ليبيا

تعزيز أمن الحدود بين السودان وليبيا
وأضاف المبعوث الأممي أن وزير الدفاع السوداني دعا إلى دعم الأمم المتحدة لتعزيز أمن الحدود بين السودان وليبيا.

وفي مستهل جولة رسمية لدول جنوب ليبيا، تشمل أيضًا تشاد والنيجر، وصل باتيلي اليوم الخميس العاصمة السودانية الخروطوم، والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

باتيلي يشير إلى أهمية تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
وقال باتيلي، في منشور عبر حسابه على «تويتر»، إن جولته تأتي «في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وأضاف المبعوث الأممي أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يشكل خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة، مشددًا على «الحاجة إلى العمل مع الشركاء لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلبًا على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة».

جانب من لقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم في الخروطوم، الخميس 30 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
جانب من لقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم في الخروطوم، الخميس 30 مارس 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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