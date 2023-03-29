وزارة المواصلات تأذن بالتعاقد وتعتمد الترسية لتنفيذ طريق في بلدية زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

منحت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإذن بالتعاقد واعتمدت الترسية لتنفيذ مشروعي طريق مصانع الأسمنت وطريق كادوش ماجر في زليتن وفق ما أعلنه المجلس البلدي.

وأوضحت المجلس البلدي زليتن عبر صفحته على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي إعمالا للقانون رقم (46) لسنة 1970 بشأن الطرق ولائحته التنفيذية، وقرار اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء سابقا) رقم (151) لسنة 1990بشأن الأوضاع المنظمة للبناء خارج المخططات.

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وقال المجلس البلدي زليتن إن وزارة المواصلات منحت الإذن بالتعاقد واعتمدت ترسية تنفيذ مشروعي الطريقين المعبدين «إزدواج طريق مصانع الأسمنت بمسافة 24 كلم» و«إزدواج طريق كادوش جزيرة دوران ماجر بمسافة 10 كلم تقريبا، ومستهدف استكماله بمسافة 16 كم إلى تقاطع المنطقة الصناعية ماجر زليتن».

وأهاب المجلس البلدي زليتن بالمواطنين والجهات الاعتبارية «الالتزام بالارتداد القانوني المقرر للبناء بمسافة 15 مترا من جانبي الطريق المذكور وعلى النحو المبين بمسار الطريقين»، وذلك «لأهمية مشروعي الطريقين المذكورين والتعجيل بأعمال التنفيذ وما يتطلبه من تعاون الجميع في ذلك».