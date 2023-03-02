الدبيبة يتابع الجداول الزمنية لمشروعات التنمية المتعاقد عليها

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022، من خلال وضع جداول زمنية للانتهاء من تلك المشروعات، بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المصرف المركزي.

عجاج: تنفيذ الطريق الدائري الثالث سيستغرق 12 شهرا

بدوره أكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج أن تنفيذ الطريق الدائري الثالث سيستغرق 12 شهرا، وسينطلق العمل بعد استكمال التهيئة التي تستمر 45 يومًا.

- بحضور المنفي والدبيبة والكبير وشكشك.. اجتماع لمتابعة الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية

وأشار مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش إلى أن مشروعات توسعة وصيانة طريقي أوباري - غات وأجدابيا - جالو، ستنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وستكون مدة التنفيذ 14 شهرًا.