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الدبيبة يتابع الجداول الزمنية لمشروعات التنمية المتعاقد عليها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 08:21 مساء
الدبيبة يتابع الجداول الزمنية لمشروعات التنمية المتعاقد عليها
جانب من اجتماع الدبيبة مع مديري عدد من الأجهزة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة، الخميس 2 مارس 2023 (حكومة الوحدة)
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، انطلاق المشروعات الإستراتيجية المتعاقد عليها في خطة العمل 2022، من خلال وضع جداول زمنية للانتهاء من تلك المشروعات، بعد استكمال الإجراءات التعاقدية والفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار محافظ المصرف المركزي.

عجاج: تنفيذ الطريق الدائري الثالث سيستغرق 12 شهرا
بدوره أكد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج أن تنفيذ الطريق الدائري الثالث سيستغرق 12 شهرا، وسينطلق العمل بعد استكمال التهيئة التي تستمر 45 يومًا.

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وأشار مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش إلى أن مشروعات توسعة وصيانة طريقي أوباري - غات وأجدابيا - جالو، ستنطلق بعد استكمال أعمال التهيئة، وستكون مدة التنفيذ 14 شهرًا.

تاكيتا: الانتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة
كما أكد مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا الانتهاء من المواصفات الفنية والأسعار النمطية للمدارس الجديدة وفق أربعة نماذج، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للبدء في التنفيذ، مشددًا على أن العمل في هذا المشروع استغرق وقتا للتأكد من المواقع المستهدفة، واعتماد التصاميم على أن تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 500 مدرسة جديدة.

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