«حكومة الوحدة» تطلق منصة التعاقدات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، انطلاق منصة التعاقدات المحلية، لنشر كافة العطاءات والمشتريات المحلية، بما يضمن تحقيق النزاهة وتنفيذ التعاقدات بأسعار عادلة.

وطلبت الوزارة، في منشور على «فيسبوك»، من البلديات التواصل مع إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة لاستكمال إجراءات التسجيل بالمنصة ونشر كل العطاءات والمشتريات المحلية.

- حكومة الوحدة تناقش إجراءات تفعيل منصة المشتريات الحكومية

وأضافت الوزارة أن المنصة تأتي في إطار الإفصاح والشفافية ودعم التحول الرقمي والتقني، ضمن حكومة الوحدة الوطنية.

وفي يناير الماضي، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنه لن تكون هناك تعاقدات بطريقة التكليف المباشر، وأن جميع الخدمات العامة والمشتريات الحكومية ستجري عبر منصة المشتريات الحكومية، وبالأسعار النمطية المعتمدة.