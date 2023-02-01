الدبيبة يعلن الانتهاء من الإجراءات التعاقدية لمشروع طريق الزاوية - رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الانتهاء من الإجراءات القانونية والتعاقدية لمشروع طريق الزاوية - رأس اجدير.

وشدد الدبيبة خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لحكومة الوحدة خلال العام 2023، على ضرورة التمسك بحق الليبيين في استكمال مشاريع التنمية في كل مناطق ومدن البلاد.

إلى ذلك، وجه رئيس الحكومة الشكر إلى رجال الشركة العامة للكهرباء «الذين يواصلون صيانة محطات الكهرباء بمختلف مناطق ليبيا ويعيدون خطوط النقل المدمرة منذ 10 سنوات».

وقال: «الجميع يشهد كيف تتابع إدارة الشركة في المنطقة الشرقية استكمال تنفيذ مشاريع صيانة وتطوير شبكة الكهرباء»، وتابع: «هذا الأمر يدل على أن الليبيين اليوم كلهم متفقون على الاستفادة من خدمات الحكومة».

وتعليقا على بعض الممارسات المعادية للإسلام، قال الدبيبة: «يجب على الوزارات المعنية عند عقد بعض الاتفاقات اتخاذ موقف واضح للرد عليها والدفاع عن ديننا الحنيف».