محقق بـ«تقصي الحقائق»: الاتحاد الأوروبي «ساعد» و«حرض» على انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو في فريق تابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا اليوم الإثنين إن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم «ساعد وحرّض» على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

وأضاف شالوكا بياني في مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير المهمة «لا نقول إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم. ما نريد قوله هو أن الدعم المُقدم ساعد وحرّض على ارتكاب الجرائم»، حسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد في تقريرها النهائي.

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استعباد جنسي وسجون سرية

وتحدث التقرير عن تعرض المهاجرين للتعذيب المنهجي. ويذكر تقرير البعثة «هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي، الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، قد ارتُكب ضد المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وفي (سجون سرية)».

ويضيف التقرير أن «تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم يدر عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات».