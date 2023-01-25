المنقوش وعبدالرحمن تبحثان تعزيز أوجه التعاون مع بعثة تقصي الحقائق

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بديوان وزارة العدل في طرابلس، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارتين وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع المنقوش وعبدالرحمن خُصِّص لبحث تسهيل عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا و«مواجهة كافة التحديات والمعوقات فيما يخص ملف حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة وسيادة القانون في ليبيا».

- رئيس بعثة تقصي الحقائق يشيد بدور مفوضية الانتخابات

وتتواجد في العاصمة طرابلس منذ أمس الثلاثاء، بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا برئاسة محمد أوجار، حيث التقت عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبحث سبل التعاون والمقترحات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة والوصول إلى المسار الديمقراطي الذي يسعى له كل الليبيين.

المنقوش وعبدالرحمن خلال اجتماعهما مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، الأربعاء 25 يناير 2023. (حكومتنا)

المنقوش وعبدالرحمن خلال اجتماعهما مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، الأربعاء 25 يناير 2023. (حكومتنا)