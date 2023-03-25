  • Alwasat News
Atwasat

ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 01:47 مساء
ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)
دوريات لمتابعة السيارات التي تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، إن رجال شرطة مرور أبوسليم تمكنوا من ضبط عدد من سيارات تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار. 

ضبط صباح سائق يقود باتجاه معاكس بطريق المطار
كما أشارت المديرية في منشور آخر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ضبط  سائق أجنبي الجنسية، يقود باتجاه معاكس بطريق المطار.

- ضبط مطلوب على ذمة وقائع سرقة من مدارس الفويهات في بنغازي 
- ضبط لحوم متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية في عين زارة

من جهة أخرى، تمكن التمركز الأمني «جزيرة الميناء» من ضبط مركبة آلية تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي، كما جرى ضبط عدد من المركبات الآلية المخالفة تحمل وثائق ولوحات معدنية مزورة.

دوريات لمتابعة السيارات التي تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
دوريات لمتابعة السيارات التي تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
دوريات لمتابعة السيارات التي تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
دوريات لمتابعة السيارات التي تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
24 مليون دينار سيولة نقدية لمصارف غات
24 مليون دينار سيولة نقدية لمصارف غات
بالصور.. افتتاح حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس
بالصور.. افتتاح حديقة جنان النوار بالعاصمة طرابلس
البيت الأبيض: واشنطن تدرج ليبيا ضمن استراتيجية جديدة لتعزيز الاستقرار
البيت الأبيض: واشنطن تدرج ليبيا ضمن استراتيجية جديدة لتعزيز ...
ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)
ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)
تحدث عن «الأقلية المُعطِلة» وشروط الترشح والمجموعات المسلحة.. باتيلي يدعو إلى تهيئة الظروف في ليبيا لإجراء الانتخابات
تحدث عن «الأقلية المُعطِلة» وشروط الترشح والمجموعات المسلحة.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي
بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي...
اجتماع للمجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية
اجتماع للمجلس الأعلى لأكاديمية الدراسات الاستراتيجية...
أبوجناح يستمع إلى ملاحظات عدد من المراجعين لمستشفى الحوادث أبي سليم
أبوجناح يستمع إلى ملاحظات عدد من المراجعين لمستشفى الحوادث ......
تحدث عن «الأقلية المُعطِلة» وشروط الترشح والمجموعات المسلحة.. باتيلي يدعو إلى تهيئة الظروف في ليبيا لإجراء الانتخابات
تحدث عن «الأقلية المُعطِلة» وشروط الترشح والمجموعات ......
ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)
ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)...
المزيد