ضبط سيارات تسير باتجاه معاكس بطريق المطار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، إن رجال شرطة مرور أبوسليم تمكنوا من ضبط عدد من سيارات تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار.

ضبط صباح سائق يقود باتجاه معاكس بطريق المطار

كما أشارت المديرية في منشور آخر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ضبط سائق أجنبي الجنسية، يقود باتجاه معاكس بطريق المطار.

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من جهة أخرى، تمكن التمركز الأمني «جزيرة الميناء» من ضبط مركبة آلية تبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي، كما جرى ضبط عدد من المركبات الآلية المخالفة تحمل وثائق ولوحات معدنية مزورة.

دوريات لمتابعة السيارات التي تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

دوريات لمتابعة السيارات التي تسير في اتجاه معاكس بطريق المطار، 25 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)